نتيجة الشهادة الإعدادية فى 6 محافظات الآن.. بالاسم ورقم الجلوس

فريق المحافظات

يترقب أولياء أمور وطلاب الشهادة الاعدادية ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثانى، حيث اعتمد عدد من المحافظين نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، فيما تجرى أعمال تقدير الدرجات ببقية المحافظات قبل إعلانها خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.

وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7 آلاف و602 طالب وطالبة على مستوى المحافظة

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء، أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه أصبح متاحًا لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة نتيجتهم برقم الجلوس على رقم الواتس آب الآتي: https://wa.me/message/T5GHJ63OJQU7G1

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد اضغط هنا. نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية. وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان اضغط هنا.



نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح 80.4 % للإعدادية العامة، ونسبة 100% للتربية الخاصة والمكفوفين والصم والبكم، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر اضغط هنا. نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪؛ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152. اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪؛ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالباً وطالبة؛ وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8٪.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية

ينشر اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، للعام الدراسى 2022/2023، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.29

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