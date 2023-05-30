محافظ الاسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.29%

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية ، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.29%.

وكان محافظ الإسماعيلية قد التقى محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام.

وخلال اللقاء، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 26850 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 26521طالب وطالبة، وعدد الناجحين 21294طالب وطالبة.

وكان ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام قد شمل حصول الطالبة سلمى إسماعيل محمد، من مدرسة فايد الاعدادية بنات، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 278 درجة ، والطالب أحمد عماد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات على المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره 279 درجة، وفى المركز الأول مكرر الطالبة يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر، والمركز الثاني بمجموع 278.5 درجة، الطلاب سلمى هانى عبدالمالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات، وماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومنه الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي، وبسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات 2، ورغد عاطف عطية من مدرسة 24 أكتوبر الرسمية لغات، مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات، و عمر علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات.

كما جاء ترتيب العشر الاوائل علي المحافظة للشهادة الإعدادية العامة " الدمج التعليمي 2022/2023"، فى المركز الأول يوسف محمد السيد من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع269 ، و في المركز الثاني نور احمد يحيى عبد الرحيم من مدرسة الشهيد عمرو وهيب الإعدادية بمجموع 261 ، و في المركز الثالث يوسف طارق محمد عبد الفتاح من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 260، و في المركز الرابع فارس أحمد محمد عبد القادر من مدرسة: الطائف الرسمية لغات بمجموع 259.5، و في المركز الخامس زياد اسماعيل زين العابدين من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع 258.5، و في المركز السادس نور رضا محمد امين من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 258، و في المركز السابع مريم احمد غريب ابراهيم من مدرسة القصاصين القديمة الإعدادية المشتركة بمجموع 256.5، و في المركز الثامن عبد الرحمن محمد السيد من مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بمجموع 256، و في المركز الثامن مكرر نور علي الخضري محمد من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع 256، و في المركز الثامن مكرر مهاب محمد خالد عبد الحميد من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع 256، و في المركز التاسع عبد الرحمن محمد احمد من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بمجموع 254.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الي أن باب التظلمات سيتم فتحه غدا الأربعاء.