نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر.. اعرف درجاتك برقم الجلوس

اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح 80.4 % للإعدادية العامة، ونسبة 100% للتربية الخاصة والمكفوفين والصم والبكم، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وهنأ محافظ البحر الأحمر جميع المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى المراحل الدراسية المقبلة، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها؛ ومن جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن نسبة 79.8 ٪؜ الاعدادية المهنية، وأن نسب النجاح خلال العام الجارى أفضل بكثير من العام الماضى.

كان تفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر العمل بلجنة النظام والمراقبة والتصحيح للشهادة الإعدادية، للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، ومدى توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة؛ وأكد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة والتأنى فى العمل لصالح الطلاب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.