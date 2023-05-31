اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط.. الآن بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:24 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط.. الآن بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط وذلك بعد اعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، حيث اعتمدت المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2022/2023.
 
وهنأت محافظ دمياط الطلبة الأوائل البالغ عددهم 12 طالب وطالبة، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد. 
 
 
وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى " الصف الثالث الإعدادى 31788 طالب وطالبة، حيث حضر 30970طالب، نجح منهم 23310 طالب بمعدلات نجاح بلغت 75 %، كما تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى " القسم المهنى " 328 طالب وطالبة حضر الامتحانات 316طالب نجح 255 طالب بنسبة نجاح 80.6%، هذا إلى جانب تحقيق نسبة 100% من الحضور بنتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين وأيضًا نسبة 95% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.
 

 


نتيجة الإعدادية بدمياط

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الاعدادية بدمياط

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