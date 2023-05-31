تعرف على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.



وننشر فيما يلى أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية: 1. حبيبة محمد محمد شعبان ، الطالبة بمدرسة المدينة المنورة بالمنتزة،بمجموع 280 درجة

2. جودى محمد سعيد محمد ، الطالبة بمدرسة بريلياس العالمية لغات ، بمجموع 280 درجة

3. كنزى محمد صبرى توفيق ، الطالبة بمدرسة فيوتشير لغات ، بمحموع 280 درجة

4. تامر رمضان صابر عبد الرحمن ، الطالب بمدرسة عقبة بن نافع بالمنتزة ، بمجموع 280 درجة

5. ندى ياسر غريب عبد العظيم الشمارقة ، الطالبة بمدرسة الصالحية بنات شرق ، بمجموع 280 درجة .

وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم رفع النتيجة على الموقع

أوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.