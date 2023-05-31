محافظ المنوفية يسلم هدية الرئيس للأمهات المثاليات تقديراً لكفاحهن

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية هدية رئيس الجمهورية " شيكات مالية بقيمة 150 ألف جنيه " لـ 3 أمهات مثاليات حققن المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة لهذا العام فى مسابقة الأم المثالية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية، بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

وسلم محافظ المنوفية شيكات مالية للأمهات المثاليات بقيمة 50 ألف جنيه للأم الواحدة لكل من نوال عبد العظيم الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ( أم بديلة )، امتياز السيد الجندى الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ( أم حياة كريمة )، سوزان منصور خميس الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة، وذلك تقديراً لقصص كفاحهن وما قدموه من تضحيات ومسيرة عطاء من أجل تربية أبنائهن حتى أصبحن المثل الأعلى والقدوة فى حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرهن ومجتمعهن، ومما أهلهن للاختيار بالفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة فى مسابقة الأم المثالية.

وأشار إمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعى أنه بفضل جهود محافظ المنوفية ودعمه الكامل للمرأة، وفى سابقة هى الأولى من نوعها يتم اليوم تكريم 3 أمهات مثاليات من محافظة واحدة بهذه الهدية المقدمة من رئيس الجمهورية، واللاتى تم اختيارهن من قبل اللجنة المحلية التى تم تشكيلها بقرار المحافظ ووفقاً للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الجمهورية وتم تصعيدهن والاختيار النهائى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى كافة المحافظات.

فيما أكد محافظ المنوفية أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة فى عهد الجمهورية الجديدة، وفى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً أن هذا التكريم يأتى امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها، فالأم لها دور بارز فى صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل.