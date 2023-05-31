اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 05:00 ص
أكرم القصاص
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تعليم المنوفية: استمرار أعمال تصحيح امتحانات الإعدادية والنتيجة نهاية الأسبوع المقبل

الأربعاء، 31 مايو 2023 05:00 ص
تعليم المنوفية: استمرار أعمال تصحيح امتحانات الإعدادية والنتيجة نهاية الأسبوع المقبل امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على استمرار أعمال تصحيح بعض مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بعد الانتهاء من بعضها فى التصحيح والعمل يتم على قدم وساق.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن تتم أعمال التصحيح فى بعض المواد وعقب ذلك سوف تتم عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة والتى من المتوقع أن تكون الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع القادم .
 
وأشار الفولى أنه يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات التصحيح من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وأخرها كان أمس لإعطاء كل طالب وطالبه حقهم.

 


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تعليم المنوفية

الشهادة الاعدادية



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