تعليم المنوفية: استمرار أعمال تصحيح امتحانات الإعدادية والنتيجة نهاية الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على استمرار أعمال تصحيح بعض مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بعد الانتهاء من بعضها فى التصحيح والعمل يتم على قدم وساق.

وأضاف وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة المنوفية ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن تتم أعمال التصحيح فى بعض المواد وعقب ذلك سوف تتم عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة والتى من المتوقع أن تكون الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع القادم .

وأشار الفولى أنه يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات التصحيح من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وأخرها كان أمس لإعطاء كل طالب وطالبه حقهم.