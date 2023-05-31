محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 85.1%

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية ) للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالب وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ٢٥٩ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، وتليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤% .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.