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تعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية فى مرحلة المراجعة تمهيدا لاعتمادها

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:47 ص
تعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية فى مرحلة المراجعة تمهيدا لاعتمادها مديرية تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى، يتم مراجعتها الآن تمهيدا لاعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومن المقرر إعلان النتيجة بعد اعتمادها من خلال شركة خاصة عبر الخط الساخن المعلن على موقع المحافظة، ثم اتاحتها على الموقع للجميع والمدارس بعدها بيومين.

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية على اللينك التالى

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

 

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية، الثلاثاء 23 مايو، وبدأ الطلاب الامتحان الأربعاء الماضى، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الامتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023/5/20، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأدوا أول أمس الأحد الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية.

 

وفى السياق أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، وذلك بعد إعلنها على موقع المديرية. 

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة. 

النتيجة على اللينك التالى:

http://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

 

 


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