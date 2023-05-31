اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.9%

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:50 ص
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.9% محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
الإسكندرية جاكلين منير

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالب وطالبة. وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. 
 
وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .
 
ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم رفع النتيجة على الموقع www.alex_edu.com.
 
وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت  الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة 15 يومًا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

الاسكندرية

نتيجة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الاعدادية بالاسكندرية

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