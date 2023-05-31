محافظ الأقصر يشهد إلقاء 240 ألف زريعة سمكية بلطى فى نهر النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات إلقاء 240 ألف زريعة سمكية من أسماك البلطى فى نيل الأقصر، وذلك فى إطار مشروعات دعم الثروة السمكية وتطوير البحيرات والأنهار، ودعماً من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء الحسينى فرحات المدير التنفيذى للجهاز، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مراحل إلقاء زريعة السمك بنيل الأقصر.

ويقول المستشار مصطفى ألهم، إنه تشمل المرحلة الأولى إلقاء مليون سمكة بلطى بمدينة الأقصر، ومليون سمكة بلطى بمدينة إسنا، بالاضافة إلى مرحلة ثانية تشمل مليون ونصف زريعة سمك منهم مليون وحدة زريعة مبروك حشائش ونصف مليون وحدة زريعة مبروك فضى، والتى سوف يتم إلقائها فى نيل مدينة إسنا فى شهر يوليو المقبل.

وجه محافظ الأقصر بالمتابعة والإشراف على أعمال إلقاء الزريعة التى تمت بفروع النيل بالأقصر، وذلك لدعم وتنمية الثروة السمكية حيث تم إلقاء 240 ألف من الزريعة المشار إليها فى نطاق منطقة جزيرة العوامية بمدينة الأقصر، بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد مدير المفرخ السمكى بنجع حمادى، والمهندس كمال عبد الكريم مدير مكتب مصايد مصر بالأقصر.

وأعرب محافظ الأقصر، عن تقديره للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات، حيث يأتى ذلك فى إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وزيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز فى تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية، لتلبية إحتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى وأيضًا خدمة الصيادين.