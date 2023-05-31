كل ما تريد معرفته عن تنفيذ أكبر مجمع لانتاج السولار بالصعيد

كتبت - مروة الغول

يعد مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) أكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر و ذلك للوقوف على تقدم الاعمال على ارض الواقع وسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع وفيما يلى أهم المعلومات والتى كانت كالتالى ..

1- يستهدف المجمع الجديد

إنتاج نحو ٥ر٢ مليون طن سنوياً منتجات بترولية يأتى فى مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية .

2- بواقع ٦ر١ مليون طن لتقليل الاستيراد من هذا المنتج الحيوي

3- تأمين استهلاك محافظات الصعيد من خلال هذا المشروع بديلا عن نقل السولار اليها من شمال مصر ، علاوة علي البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين كمنتجات رئيسية للمجمع .

4-اهمية كبيرة ومردود اقتصادي متميز ضمن خطة الوزارة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة مصافي تكرير البترول المصرية لزيادة طاقات الانتاج من السولار والبنزين ودعم قدرتها علي توفيرهما محليا للحد من الاستيراد .

5-تصنيع المكونات للمشروع في ورش التصنيع المحلي يسهم باستمرار في رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع لتصل الي اكثر من ٥٠% بعد ان ارتفعت خلال الفترة الحالية الي ما يتراوح بين ٤٠ الي ٤٥% .