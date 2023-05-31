اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 04:42 ص
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كل ما تريد معرفته عن تنفيذ أكبر مجمع لانتاج السولار بالصعيد

الأربعاء، 31 مايو 2023 04:00 ص
كل ما تريد معرفته عن تنفيذ أكبر مجمع لانتاج السولار بالصعيد البترول
كتبت - مروة الغول

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يعد مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) أكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر و ذلك للوقوف على تقدم الاعمال على ارض الواقع  وسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع وفيما يلى أهم المعلومات والتى كانت كالتالى ..
 
1- يستهدف المجمع الجديد 
إنتاج نحو ٥ر٢ مليون طن سنوياً منتجات بترولية يأتى فى مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية .
 
 
2- بواقع ٦ر١ مليون طن لتقليل الاستيراد من هذا المنتج الحيوي
 
 
3- تأمين استهلاك محافظات الصعيد من خلال هذا المشروع بديلا عن نقل السولار اليها من شمال مصر ، علاوة علي البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين كمنتجات رئيسية للمجمع .
 
4-اهمية  كبيرة  ومردود اقتصادي متميز ضمن خطة الوزارة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة مصافي تكرير البترول المصرية لزيادة طاقات الانتاج من السولار والبنزين ودعم قدرتها علي توفيرهما محليا للحد من الاستيراد .
 
5-تصنيع المكونات للمشروع في ورش التصنيع المحلي يسهم باستمرار في رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع لتصل الي اكثر من ٥٠% بعد ان ارتفعت خلال الفترة الحالية الي ما يتراوح بين ٤٠ الي ٤٥% .
 
 
 

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مشروعات البترول

السولار



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