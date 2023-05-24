2.5 مليون طن سنوياً منتجات بترولية..مجمع إنتاج السولار بأسيوط × 5 معلومات

كتبت - مروة الغول

يعد مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) أكبر مشروع يجرى تنفيذه فى صعيد مصر وتفقد المهندس طارق الملا الأعمال الجارية ومراحل تنفيذه وذلك للوقوف على تقدم الاعمال على أرض الواقع وسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- متابعة سير العمل فى إقامة المشروع تأتي في اطار ما له من اهمية كبيرة ومردود اقتصادي متميز ضمن خطة الوزارة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة مصافى تكرير البترول المصرية لزيادة طاقات الانتاج من السولار والبنزين ودعم قدرتها علي توفيرهما محليا للحد من الاستيراد.

2- تصنيع المكونات للمشروع في ورش التصنيع المحلي يسهم باستمرار في رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع لتصل الي اكثر من 50% بعد ان ارتفعت خلال الفترة الحالية الي ما يتراوح بين 40 الي 45%.

3- يستهدف المجمع الجديد إنتاج نحو 2.5 مليون طن سنوياً منتجات بترولية يأتى فى مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية بواقع 1.6 مليون طن لتقليل الاستيراد من هذا المنتج الحيوي وتأمين استهلاك محافظات الصعيد من خلال هذا المشروع بديلا عن نقل السولار اليها من شمال مصر، علاوة علي البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين كمنتجات رئيسية للمجمع .

4- وحول موقف تقدم الأعمال فى استكمال الوحدات الرئيسية الأربع للمجمع بخلاف الوحدات التكميلية كوحدات معالجة مياه الصرف الصناعى وغيرها والتى تخدم المشروع الذى تنفذ أعماله شركتا إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام بتكلفة استثمارية حوالى 2.9 مليار دولار.

5- ووجه وزير البترول المهندس طارق الملا باستمرار التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة للمشروع والعمل علي توفير المتطلبات اللازمة للانتهاء من الأعمال المستهدفة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة مع الالتزام الكامل ومراعاة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.