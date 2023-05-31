قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس وتقتحم قرى فى جنين

وأضافت المصادر أن عشرات المُستوطنين هاجموا المنازل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المطاطي، وسبعة آخرين بالحجارة، والعشرات بينهم أطفال بالاختناق بالغاز السام، مُشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف أخلت عدة عائلات من ثلاثة منازل جراء الهجوم.

ويوم أمس، أطلق المستوطنون الإسرائيليون العائدون إلى بؤرة "حومش" المخلاة في شمال الضفة الغربية، العنان لعدوانهم على المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتحطيم عدد من السيارات قرب موقع البؤرة الاستيطانية المذكورة بحماية جيش الاحتلال.. وهاجم المستوطنون كذلك سيارات ومنازل الفلسطينيين في بلدة "يعبد" جنوب جنين، وقطعوا الشارع الرئيسي الذي يربط المحافظة الواقعة شمال الضفة بمحافظة "طولكرم" المجاورة.. ووفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحماية للمستوطنين الذين رددوا هتافات وشعارات داعية لقتل العرب.

وكانت قوات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" تطبيقا لقانون "فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، عام 2005، لكن حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، سنّت قانونا يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها، ويوم الخميس الماضي، وقّع ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال على أمرين عسكريين، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة "حومش" تخضع لمنطقة نفوذ ما يسمى "المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)".