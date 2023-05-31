زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة الساحل الجنوبى لنيوزيلندا

وذكرت الهيئة - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - أن الزلزال على عمق 33 كيلومترا قرب جزر أوكلاند الأرخبيل الصغير والواقع على بعد 450 كيلومترا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

ومن جانبها، لم تصدر سلطات نيوزيلندا أى تحذير من خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.