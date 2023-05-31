زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة الساحل الجنوبى لنيوزيلندا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب اليوم الأربعاء، فى المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبى لنيوزيلندا.
وذكرت الهيئة - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - أن الزلزال على عمق 33 كيلومترا قرب جزر أوكلاند الأرخبيل الصغير والواقع على بعد 450 كيلومترا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.
ومن جانبها، لم تصدر سلطات نيوزيلندا أى تحذير من خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.
يذكر أن سلسلة من الزلازل متوسطة القوة ضربت الجزيرة الشمالية فى نيوزيلندا أواخر الشهر الماضى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- بأن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب منطقة خليج هوك بالقرب من بلدة دانيفيرك، وتبعه بفترة وجيزة زلزال بقوة 5.2 درجة، فيما تبع ذلك عدة توابع أكثر اعتدالا.
من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ فى نيوزيلندا أن الزلازل لم تشكل أي تهديد بإمكانية حدوث موجات مد.
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