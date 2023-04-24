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زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب منطقة جزر كيرماديك قرب نيوزيلندا

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:08 ص
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب منطقة جزر كيرماديك قرب نيوزيلندا ريختر
كتب محمد جمال

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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الاثنين، إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا، بحسب رويترز.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وفق الهيئة الأمريكية.


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زلزال

نيوزيلندا

جزر كيرماديك



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