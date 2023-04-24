زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب منطقة جزر كيرماديك قرب نيوزيلندا

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الاثنين، إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا، بحسب رويترز.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وفق الهيئة الأمريكية.
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب منطقة جزر كيرماديك قرب نيوزيلنداالإثنين، 24 أبريل 2023 03:08 ص
ريختر
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قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الاثنين، إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا، بحسب رويترز.
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