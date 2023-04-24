زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب منطقة جزر كيرماديك قرب نيوزيلندا

كتب محمد جمال

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الاثنين، إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا، بحسب رويترز.



ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وفق الهيئة الأمريكية.