وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجى أن زلزال تركمانستان وقع على عمق 11.1 كيلومترا، وتم رصده عند خط 39.714 شمالا وخط 928ر54 شرقا، مشيرا إلى أنه ضرب مدينة بالكانابات عاصمة إقليم بالكان أكبر أقاليم تركمانستان.



فيما أعلن المركز القومي لرصد الزلازل في ميانمار، في تدوينة على "تويتر"، أنه تم رصد الزلزال على عمق 15 كيلومترا، وتم تسجيله عند خط عرض 25.20 درجة وخط طول 96.08 درجة.



ولم تشر أى تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جراء الزلزالين.