رويترز: الأمم المتحدة تحاول إنقاذ اتفاق الحبوب باقتراح جديد

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قال مصدر مقرب من محادثات اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لـ"رويترز"، الأربعاء، إن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ كييف وموسكو وأنقرة التحضير لنقل الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا، فيما تحاول المنظمة إنقاذ اتفاق يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بأمان.



وأضاف المصدر أن الأمم المتحدة "تريد إجراء محادثات بخصوص توسيع اتفاق البحر الأسود"، الذي أُبرم في يوليو الماضي، حتى يشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية وشحنات أخرى، وذلك بالتزامن مع بدء ذلك العمل التحضيري.



وتابع المصدر قائلاً إن "أوكرانيا وتركيا وافقتا على الاقتراح الجديد"، الذي يهدف إلى تحسين العمليات في ممر تصدير الحبوب بالبحر الأسود، لكن روسيا "لم ترد بعد".