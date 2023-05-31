رئيس جامعة قناة السويس يشهد حفل ختام النسخة الـ 11 من مهرجان إبداع

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة حفل ختام النسخة 11من مهرجان إبداع الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومن مسرح جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ...
تضمن ختام إبداع 11 حفلاً فنياً، تقديم مقطوعة موسيقية أداء جامعة قناة السويس بقيادة المايسترو أحمد عبد الوهاب، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء جامعة "قناة السويس" ....
حصل طلاب جامعة قناة السويس على :
•• مركز أول غناء جماعي
•• مركز اول عزف جماعي
•• مركز ثاني مبادرات اجتماعية
•• مركز أول شعر عامي محمد عوني محمد صيدلة
••مركز ثاني شعر غنائي خالد أشرف خالد آداب
••مركز ثالث شعر فصحى أحمد حسن إبراهيم صيدلة
•• مركز ثاني فنون تشكيلية تصوير ضوئي غير متخصص الزهراء حسين مصطفى
•• مركز ثاني فنون شعبية غير متخصص أداء حركي هايدي عبد المنعم عبد الغفار
•• مركز ثاني عزف فردي غير متخصص نوران جمال فتحي
كلية الزراعة
بالتنسيق مع إتحاد طلاب جامعة قناة السويس بقيادة الطالب كريم عبد الباري وبحضور مستشارى لجان الأنشطة وفريق العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.
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