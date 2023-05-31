رئيس الوزراء الفلسطيني: فلسطين فى قلب كل مصرى.. وزيارتى للقاهرة ناجحة

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بمقر الجامعة العربية.

وأكد اشتية علي هامش اللقاء علي مركزية القضية الفلسطينية التي تعد قضية العرب الأولي ودائما في طليعة المشهد العربي، مؤكدا أن زيارته لمصر كانت ناجحة جدا وان الجانب الفلسطيني أنجز خلالها مجموعة من الاتفاقيات التي تشمل زيارات لرجال أعمال مصريين إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري وعربي أيضا وأن هناك الكثير من التحديات تواجه فلسطين وخاصة الجانب المادي وسنكون علي قدر المسؤوليه.

وأكد اشتيه أن الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم والحرب علي الأرض والفلسطينيين أنفسهم فيواصل سياسة توسيع الاستيطان ويسعي لأن يكون هناك أكثر من مليون مستوطن علي أرض فلسطين، كما يواصل هدم البيوت و تشريد الفلسطينيين مؤكدا "سنبقي أقوياء".