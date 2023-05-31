جولة بالحنطور لرواد الباخرة السياحية SIRENA فى شوارع بورسعيد.. صور

أجرى سائحو السفينة السياحية SIRENA، اليوم الأربعاء، جولة في معالم محافظة بورسعيد السياحية وبالشوارع والميادين مستقلين "الحنظور".

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، إحدى البواخر السياحية، ضمن عدد كبير من السفن التي زارت المحافظة مؤخرا، حيث وصلت السفينة السياحية SIRENA القادمة من حوض البحر المتوسط ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 654 راكب و 357 طاقم السفينة من جنسيات مختلفه ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعه للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية المتاحف، وسوف تغادر السفينة الميناء مستكمله رحلتها البحرية مساء اليوم إلى ميناء الاسكندرية .

وعلى هامش زيارة الباخرة السياحية لمحافظة بورسعيد، قام مجموعة من السياح بزياره لمعالم بورسعيد، وسط أجواء مبهجة و تفاعل كبير مع السائحين من قبل المواطنين، وقام السياح بركوب "الحنطور"، والتجول وسط شوارع الباسلة، فضلا عن زيارة ساحة مصر وحديقة المسلة والمتحف الحربي والكاتدرائية.

وأعرب السائحون، عن سعادتهم البالغة بزيارة مدينة بورسعيد الباسلة، ورؤيتهم للمعالم الأثرية والسياحية والحضارية الرائعة، فضلا عن الأجواء المشمسة والمعتدلة للمحافظة.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود.

وأشار إلى أن البواخر التي تزور ميناء بورسعيد محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الامكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وفى ذات السياق تم إنهاء كافة إجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول لانهاء اجراءات التفتيش والجمارك وسط اجراءات امنية مشددة.

ويعكس زيارة مثل هذه السفن للموانى المصرية الثقة فى موانيء المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية و الخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانى المصرية.

كان الميناء قد استقبل خلال شهر مايو الجارى السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 راكب و661 طاقم البحارة كما أستقبل السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكب و315 طاقم السفينة والسفينة VAIKING MARS وعلى متنها 917 راكب و455 طاقم السفينة والسفينة COSTA PACIFICA وعلى متنها 2564 راكب و 1021 طاقم السفينة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمحافظة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.