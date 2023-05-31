تجديد الثقة بمسئول متطوعي وزارة الشباب والرياضة بمبادرة "شباب يدير شباب" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تقدمت مديرية الشباب والرياضة بقيادة صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، بالتهنئة للشاب أحمد جابر، بتجديد الثقة له للمرة الثالثة على التوالي كمسئول متطوعي وزارة الشباب والرياضة بمبادرة شباب يدير شباب YLY بمحافظة الأقصر.

وأشاد صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، بكافة جهود مبادرة شباب يدير شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضة، وهي من أهم المشروعات الشبابية بالوزارة، والتي حققت مستهدفاتها ونجاحات متعددة منذ عام 2018 في تنظيم الفعاليات بمحافظة الأقصر، مؤكداً على مواصلة الدعم للمبادرة ومتمنياً لهم دوام التوفيق.

ويقول أحمد جابر، إن المبادرة الشبابية "شباب يدير شباب" يقودها متطوعو وزارة الشباب والرياضة، وهم فريق يضم أكثر من 70 شاباً وفتاة للعمل على خطة مميزة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتكون نقطة لتطوير ودعم كافة شباب الأقصر، موضحاً أنه ترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات والجامعات ومراكز الشباب المختلفة يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، ودمج الشباب بشكل أكثر فاعلية في أنشطة المجتمع، وإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في فعاليات الوزارة كذلك بناء وتنمية قدرات الشباب وتحفيزهم لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة ونشر الثقافة الرياضية والتي تعد أسلوب حياة للشباب.

فيما شارك طلائع محافظة الأقصر في برنامج المعسكرات الصيفية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وذلك بالمدينة الشبابية بالغردقة خلال الفترة من 29 مايو وحتى 2 يونيو، ويتضمن البرنامج زيارة متحف الأحياء المائية وأيضاً نادى الرياضيات البحرية، وأخيراً رحلة بحرية بالغواصة مع مزاولة بعض الأنشطة مثل نشاط بحر ونشاط رياضي وفنى، والإستمتاع بالجولات الحرة في شوارع الغردقة.