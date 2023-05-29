100 لاعب يشاركون في المشروع القومي لذوي القدرات في بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بمركزي كفر الشيخ، ودسوق للاعبين القادرون بإختلاف من ذوي الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب القوى، ورفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للإشتراك بالمراكز الرياضية .

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعماً كبيراً لذوى الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون باختلاف فى صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر فى المنافسات البارالمبية.

يقدم المشروع القومي لذوى الإعاقة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، مدير الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية،و يقام بمركزى كفر الشيخ، ودسوق بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور محمد محروس، منسق عام المشروع، وتدريب أحمد اليماني، وشيماء عيد مدربى المشروع.