بعد تبنى حياة كريمة موهبته.. شاهد أبرز أعمال "جورج" فنان النحت فى المنيا.. صور

ينشر "اليوم السابع" عدد من أعمال جورج ألبرت، الطالب الموهوب في فن النحت بمحافظة المنيا، وذلك بعد إعلان مؤسسة حياة كريمة تبنى موهبته، حيث أكدت مؤسسة "حياة كريمة " أنها مستمرة فى رحلة تبنى الموهوبين الحقيقيين في كل المجالات وفي كل مكان فى مصر وبينهم الطالب جورج الذى سوف يصل للعالمية قريبا بسبب موهبته.

وكانت أول أعمال جورج ابن قرية البرشا التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، عمل نحتى لأسد قصر النيل والذى نال إعجاب الكثيرين، والعمل الثانى الذى أبهر الجميع هو نحت لإمراه إفريقية تحمل بين يدها طفلا صغير. وكان لـ"اليوم السابع" حوارا مع الشاب جورج البرت داخل متحفه الصغير، قال فيه جورج طالب كلية الخدمة الاجتماعية: "أحب فن النحت منذ طفولتى، ولكن لم أكن فى العمر الصغير اعرف الطريق، فكنت دائما امسك بالطين والعجين وأقوم بتشكيلة، وبعد ان دخلت الثانوية العامة، كان هدفى دخول كلية الفنون الجميلة، حتى أمارس موهبتى وأثقل مهاراتى لكن لم يحالفنى الحظ لذلك، فقررت ان أتعلم بنفسى، واتدرب على العمل حتى أصبحت اتقنه، وكل مره يخرج العمل افضل مما سبقه".

وأضاف جورج قائلا بدايتى منذ عام ليست مثل هذا الوقت، فانا الان اصبحت افضل، وأعمالى السابقة ليست بالقدر رغم ثناء الكثير عليها، إلا أننى اليوم أصبحت أتقن الفن أكثر، وتمثال المراه التى تحمل إبنها دليل على ذلك، خاصة أن بذلك التمثال تفاصيل مميزه تحتاج إلى مهارة خاصة.

وعن التمثال قال جورج، لقد أعجبتنى صورته عندما رأيته، فقررت ان انحته، وما أعجبنى فيه كثرة التفاصيل، كنت متخوف فى البداية لكن مع بداية العمل، ايقنت انه سوف يخرج بهذا الشكل الجميل، وهو عبارة عن إمراه تحمل على يدها طفل صغير وتنظر إليه بحب، وكان شغلى الشاغل فى هذا التمثال هو أن تخرج تلك الاحاسيس على النحت، ويشعر بها من يراه.

وأشار جورج إلى أن فن النحت فن راقى جدا، ويجعل الإنسان فى عالم خاص به يشعر بكل شيئ من حوله، ويحوله إلى شيئ ملموس، واتمنى ان يكون مكانى الصغير متحفا وقبلة، ليس لاهالى قريتى فحسب بل للجميع، وانا اعمل على ذلك حتى يكون لى متحفى الخاص.

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