الشوكولاتة الداكنة تحافظ على صحة المخ وتمنع فقدان الذاكرة

كتبت أمل علام

الدراسات أثبتت أن المركبات القوية الموجودة في الشوكولاتة الداكنة والشاي والتفاح يمكن أن تحافظ على صحة الدماغ، حيث إنه يمكنك التمتع بفوائد الشوكولاتة للذاكرة من خلال استهلاك 500 ملج من الفلافانول يوميا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، تم العثور الآن على مركبات قوية كامنة في الشوكولاتة - خاصة الأنواع الداكنة - لتعزيز الذاكرة، الفلافانول، كما يطلق عليه، وفيرة في التفاح والتوت والشاي الأخضر.

وجد باحثون من جامعتي هارفارد وكولومبيا أن فوائد الذاكرة تأتي من استهلاك 500 ملجم من الفلافانول يوميًا على شكل مكمل غذائي ،ومع ذلك، زعم خبراء التغذية والطب الوقائي، إن هذه النتائج يمكن تحقيقها بسهولة من خلال النظام الغذائي.

قال البروفيسور أيدين كاسيدي، من جامعة كوينز بلفاست، أن هذه دراسة مهمة حقًا تُظهر أن جرعة الفلافونويد التي تسمى الفلافانول هي المفتاح لتحسين الذاكرة في الدماغ المتقدم في السن، إن الجرعة المطلوبة لهذه التحسينات في صحة الدماغ يمكن تحقيقها بسهولة، على سبيل المثال، قدح واحد من الشاي وستة مربعات من الشوكولاتة الداكنة ومرتين من التوت والتفاح في اليوم ستوفر معًا حوالي 500 مجم، حيث يمكن أن تحتوي التفاحة بمفردها على حوالي 10 ملليجرام

شارك في البحث، الذي نُشر في مجلة The Proceedings of the National Academy of Sciences ، أكثر من 3500 بالغ، كانوا في السبعينيات من العمر، في المتوسط، كان معظمهم يتناولون بالفعل نظامًا غذائيًا صحيًا مليئًا بالكثير من مركبات الفلافانول، تم إعطاء المشاركين إما مكمل فلافانول 500 مجم يوميًا، أو حبة وهمية لمدة 3 سنوات خلال الدراسة، تم تكليف المتطوعين بإجراء العديد من اختبارات الذاكرة وملء استطلاعات الرأي حول نظامهم الغذائي، تحسنت نتائج الذاكرة بشكل طفيف فقط للمجموعة التي تناولت حبوب الفلافانول.

ولكن لوحظت فوائد أكبر بين مجموعة فرعية من الأشخاص الذين لديهم نظام غذائي سيئ واستهلاك منخفض للفلافانول في بداية الدراسة.

وأظهرت النتائج أن ذاكرتهم تحسنت بنحو 10 % أكثر من أقرانهم الذين تناولوا الدواء الوهمي، ومع ذلك، شدد الباحثون على أن مركبات الفلافانول ليس لها تأثير على الأشخاص الذين لا يعانون من نقص.

جادل البروفيسور آدم بريكمان، اختصاصي علم النفس العصبي بجامعة كولومبيا، بأن النتائج "تزيد من إمكانية استخدام أنظمة غذائية غنية بالفلافانول أو مكملات لتحسين الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن".

ووصف البروفيسور جونتر كونل، الخبير في علوم التغذية والأغذية في جامعة ريدينج والمحقق المشارك في الدراسة، النتائج بأنها "مثيرة".