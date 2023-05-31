اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 12:26 ص
أكرم القصاص
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الرئيس الصيني يدعو إلى تسريع وتيرة تحديث منظومة الأمن القومي

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:00 ص
الرئيس الصيني يدعو إلى تسريع وتيرة تحديث منظومة الأمن القومي الرئيس الصيني "شي جين بينغ"
أ ش أ

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دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، الثلاثاء، إلى تسريع الجهود لتحديث نظام الأمن القومي وقدراته في البلاد.


جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الأمن الوطني التابعة للجنة المركزية الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني، حيث أشار شي إلى ضرورة البقاء على دراية تامة بالظروف المعقدة والصعبة التي تواجه الأمن الوطني والاستيعاب الصحيح لقضايا الأمن الوطني الرئيسية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).


ودعا الرئيس شي إلى ضرورة بذل الجهود لحماية نمط التنمية الجديد في الصين بهيكل أمني جديد، وفتح آفاق جديدة بشأن الأعمال المتعلقة بالأمن الوطني.


الصين

الرئيس الصينى

شى جين بينج



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