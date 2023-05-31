الرئيس السيسى يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا سالومى زورابيتشفيلى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد إلى سفارة جورجيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .