اليوم السابع
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الرئيس السيسى يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:52 ص
الرئيس السيسى يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا سالومى زورابيتشفيلى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

كما أوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد إلى سفارة جورجيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .

 


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جورجيا

يوم الاستقلال فى جورجيا

ذكرى الاستقلال فى جورجيا



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