الداخلية تضبط لصوص "الهواتف المحمولة" ومركبات التوك توك بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما مركبة " توك توك " بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المشار إليها، وبحوزتهما 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"، وبمواجهتهما أقرا بأن الهاتفان حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة، واعترفا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئى النية" (3 أشخاص ، مقيمين بالقاهرة ) أمكن ضبطهم وبحوزتهم الهواتف المستولى عليها وأقروا بعلمهم بكونهم من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

واسفرت الجهود عن ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين) حال استقلالهما مركبة "توك توك " قيادة الأول "مجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة التبين ، وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص ، و بمناقشتهما أقرا بسرقة الدراجة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة بإستخدام المركبة المضبوطة، وأقرا بارتكاب (5) وقائع سرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.