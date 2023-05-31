الجارديان: إعفاء 99% من صادرات أستراليا لبريطانيا بعد اتفاقية التجارة الحرة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والمملكة المتحدة أثارت حماس كبار المصدرين، بعد أن سلمت المفوضة السامية البريطانية فيكي تريدل، أمس الثلاثاء، مذكرة دبلوماسية من المملكة المتحدة تؤكد استكمال الإجراءات المحلية في المملكة المتحدة لدخول اتفاقية التجارة حيز التنفيذ.

وأوضحت أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، ستدخل أكثر من 99% من المنتجات الأسترالية إلى المملكة المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.

وأضافت الصحيفة، أن المملكة المتحدة هى الشريك التجاري الثاني عشر لأستراليا، حيث بلغت قيمة تجارة البضائع ثنائية الاتجاه 10 مليارات دولار فى عام 2022، وتجارة الخدمات ثنائية الاتجاه 4.4 مليار دولار في 2021-22.

كما تعد المملكة المتحدة أيضًا ثاني أكبر مصدر في أستراليا للاستثمار الأجنبى المباشر، والتى بلغت أكثر من تريليون دولار في عام 2022.

وقال مساعد وزير التجارة الأسترالى، تيم أيريس، إن الصفقة ستوفر المزيد من الفرص للمصدرين والشركات والعمال.

وأضاف: "أنهم أحد أقدم أصدقائنا بالطبع، المملكة المتحدة ، لكن هذا فصل جديد في العلاقة الاقتصادية ويعني فرصًا جديدة للشركات الأسترالية".

وتابع قائلا "لقد تم الترحيب به على نطاق واسع من قبل قطاع الزراعة على وجه الخصوص [وكان] خطوة كبيرة إلى الأمام ... نواصل العمل من خلال مشروع توسيع وصول أستراليا إلى الأسواق العالمية."

واعتبرت الصحيفة أن منتجى النبيذ ولحم البقر ولحوم الأغنام والحبوب والأرز والسكر ومنتجات الألبان الأسترالية سيستفيدون من الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية أو إلغاء الرسوم الجمركية.

كما ستتلقى المنتجات المصنعة مثل قطع غيار السيارات والمعدات الكهربائية ، فضلا عن مستحضرات التجميل ، أيضا دفعة من خلال الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية في المملكة المتحدة.

من المتوقع أن تكون المنتجات البريطانية بما في ذلك السيارات والويسكي والحلويات والبسكويت ومستحضرات التجميل القادمة إلى أستراليا أرخص.

واعتبارًا من 31 يناير ، سيتمكن المزيد من الأستراليين من التقدم لقضاء إجازات العمل في المملكة المتحدة والبقاء لفترة أطول.