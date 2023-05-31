البورصة: تنفيذ صفقة على شركة قرية الباشا بقيمة 17 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة مصرية العالمية للمنشآت السياحية-قرية الباشا بحجم تداول 170 ألف سهم بقيمة 17 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ميجا للتجارة والتنمية العقارية بحجم تداول 1457 سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 610.9 ألف سهم بقيمة 21.8 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء-آخر جلسات شهر مايو- بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 998.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.8%، والعرب على 6.76%، واستحوذت المؤسسات على 33.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 115 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، 106.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 558.7 ألف جنيه، 276.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17495 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3207 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 21033 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 7325 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4875 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4107 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة.