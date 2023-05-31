واستهدف الهجوم واحدة من أكبر شركات التأمين الصحى للأسنان فى الولايات المتحدة، ما أدى إلى اختراق المعلومات الشخصية لما يقرب من 9 ملايين فرد.



وقالت الشركة إنها علمت بنشاط في نظام الحاسب الآلي لديها من دون إذن في 6 مارس، وعلمت لاحقًا أن أحد المتسللين «تمكن من رؤية وأخذ نسخ من بعض المعلومات في نظام الكمبيوتر» بين 26 فبراير و7 مارس 2023.