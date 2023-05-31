إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص جميعهم من محافظة القاهرة، إثر وقوع حادث تصادم ببين سيارة ملاكي ونصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: فوزية راضي مسعود 30 عاما، ميلاد منصور جرجس 33 عاما، عزيز شحاته إبراهيم 50 عاما، وأبنائه جرجس عزيز 13 عاما، ريم 11 عاما، كيرلس 9 أعوام.

وجميع المصابين يقيمون في محافظة القاهرة، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي والنصف نقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



