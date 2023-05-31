إصابة 18 سيدة فى إنقلاب سيارة نصف نقل بمحافظة الدقهلية

الدقهلية : شريف الديب ومحمد الحبشى

أصيبت 18 سيدة نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل تقل عاملات أثناء عودتهن من عملهن على طريق ميت العامل بمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانقلاب سيارة تقل عاملات أنفار بالأجرة داخل ترعة على طريق الدير ميت العامل.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم "د ر س 2692"، وكانت تقل مجموعة سيدات من قرية قرقيرة بمركز السنبلاوين، وأثناء عودتهن من عملهن بإحدى الأراضى الزراعية، اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب فى انقلابها بالترعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 18 سيدة تم نقلهن لمستشفى أجا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وانتشال السيارة من المياه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.