إسلام الشاطر يتلقى عزاء والده بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية غدًا

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يقام غدا الخميس عزاء محمود الشاطر ،والد اللاعب إسلام الشاطر ، حيث أعلنت الأسرة موعد ومكان العزاء بقاعات المناسبات، بمسجد القائد إبراهيم بوسط محافظة الاسكندرية.

حيث شيع اليوم الأربعاء إسلام الشاطر جثمان والده من مسجد المواساة في منطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة العامود غرب، وظهرت ملامح الحزن والتأثر على وجه إسلام الشاطر عقب خروج جثمان والده من صلاة الجنازة، ورافق اسلام الشاطر والده فى سيارة نقل الموتى إلي مقابر الاسرة .

كان إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى السابق، أعلن عن وفاة والده محمود الشاطر، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة، وتتم لدفنه بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية.

ونشر إسلام الشاطر عبر حسابه على موقع تويتر: "توفى الى رحمة الله تعالى والدي الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة ودفنه بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية".

إسلام الشاطر من مواليد 16 نوفمبر عام 1976، إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبى السكندرى، ثم انتقل للإسماعيلى ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادي اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقي حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.

خلال مسيرة الشاطر الكروية حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أى لاعب على مدار المواسم الماضية وهو التتويج ببطولة الدورى مع ثلاث فرق مختلفة، فتوج به مع الإسماعيلى موسم 2001- 2002، وحقق الدرع مع الزمالك موسم 2003- 2004، كما فاز به أيضا للمرة الثالثة مع الأهلى

وحقق إسلام الشاطر رقمًا قياسيًا أيضا بعد تتويجه بـ20 بطولة مع أربعة أندية مختلفة، بدأ الشاطر ببطولتى الدورى2001-2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدورى موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي 2005، 2006، 2008 والدوري المصري 4 مواسم متتالية مع الأهلي أيضًا وكأس السوبر الأفريقي 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلي والسوبر المصري 2005، 2006، 2007 مع الأهلي، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصري 2009.