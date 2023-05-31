شاهد اللحظات الأخيرة قبل تشييع جثمان والد إسلام الشاطر بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شيعت ظهر اليوم الأربعاء جنازة والد اللاعب إسلام الشاطر من مسجد المواساة فى منطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية، وتقدم الجنازة إسلام الشاطر وأسرته وذويه من محافظة الإسكندرية الجنازة، فيما سيطرت حالة من الحزن على الأسرة عقب خروج الجثمان من المسجد، حيث تلقوا العزاء فى فقيدهم أمام مسجد المواساة، قبل أن يتم نقله إلى مثواه الأخير فى مقابر الأسرة بمنطقة العمود غرب الإسكندرية.

وظهرت ملامح الحزن والتأثر على وجه إسلام الشاطر عقب خروج جثمان والده من صلاة الجنازة من داخل مسجد المواساة ورافق اسلام الشاطر والده سيارة نقل الموتى إلى مقابر الأسرة.

وأعلن إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى السابق، وفاة والده محمود الشاطر، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة، وتتم لدفنه بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية.

ونشر إسلام الشاطر عبر حسابه على موقع تويتر: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة ودفنه بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية".

إسلام الشاطر من مواليد 16 نوفمبر عام 1976، إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبى السكندرى، ثم انتقل للإسماعيلى ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.

خلال مسيرة الشاطر الكروية حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أى لاعب على مدار المواسم الماضية وهو التتويج ببطولة الدورى مع ثلاث فرق مختلفة، فتوج به مع الإسماعيلى موسم 2001- 2002، وحقق الدرع مع الزمالك موسم 2003- 2004، كما فاز به أيضا للمرة الثالثة مع الأهلى.

وحقق إسلام الشاطر رقمًا قياسيًا أيضا بعد تتويجه بـ20 بطولة مع أربعة أندية مختلفة، بدأ الشاطر ببطولتى الدورى2001-2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدورى موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى 2005، 2006، 2008 والدورى المصرى 4 مواسم متتالية مع الأهلى أيضًا وكأس السوبر الأفريقى 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلى والسوبر المصرى 2005، 2006، 2007 مع الأهلى، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصرى 2009.



اسلام-الشاطر-في-تشيع-جثمان-والده-في-الإسكندرية



اسلام-الشاطر-يحمل-والده-أثناء-تشيع-جثمان-في-الإسكندرية



اسلام-الشاطر-يرافق-والده-داخل-سيارة-نقل-الموتى



اسلام-الشاطر-أمام-مسجد-المؤاساة-بالإسكندرية



اسلام-الشاطر-بجوار-جثمان-والدة



اسلام-الشاطر-خلال-حمل-جثمان-والده-بمسجد-المؤاساة-بالإسكندرية



اسلام-الشاطر-يحمل-جثمان-والده-لصلاة-الجنازة-بمسجد-المؤاساة



الاعب-اسلام-الشاطر-أثناء-وصول-جثمان-والدة