إزالة 171حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة، مشددة على الإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مشيرة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 171 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 163720 مترا بمختلف مراكز المحافظة/ وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.