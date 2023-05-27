سنابل الخير .. توريد 256 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب توريد القمح للشون والصوامع المختلفة، مشيرة الى إنتظام أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة حتى صباح اليوم 256 ألف طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 335830 فدانا.