اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مايو 2023 09:18 ص
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أعرف أسعار الفاكهة اليوم.. العنب البناتى الأصفر من 12 لـ18 جنيها

الأربعاء، 31 مايو 2023 09:00 ص
أعرف أسعار الفاكهة اليوم.. العنب البناتى الأصفر من 12 لـ18 جنيها فاكهة - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار بعض الأصناف الفواكه استقرار فى الأسواق بتعاملات اليوم، حيث سجل سعر البرتقال الصيفى من 3 إلى 6 جنيهات والليمون البلدى 5 إلى 15 جنيها، وسجل العنب البناتى الأصفر 12 إلى 18 جنيها فى سوق الجملة، والعنب الأحمر 12 إلى 18 جنيها.
 
وبلغ سعر كيلو التفاح المصرى من 8 إلى 12 جنيها وبلغ سعر التفاح الأمريكى 20 إلى 35 جنيها، بلغ سعر البلح السيوى من 30 إلي 40 جنيها، وبلح تلاجة من 4 إلي 10 جنيهات.
 
سعر الجوافة من 6 إلي 12 جنيها والفراولة من 7 إلي 10 جنيهات، الكنتالوب من 5 إلي 10 جنيهات، والشمام من 7 إلي 10 جنيهات، المانجو من 30 إلي 40 جنيها، والمانجو السوداني من 40 إلي 70 جنيها.
 
البطيخ وزن من 8 إلي 10 كيلو من 32 إلي 40 جنيها، والبطيخ 2 من 6 إلي 8 كيلو من 21 إلي 28 جنيها، والبطيخ 3 وزن 4 إلي 6 كيلو يسجل سعرها من 12 إلي 18 جنيها، سعر كيلو الموز الصعيدي من 5 إلي 8 جنيهات، والمستورد من 20 إلي 40 جنيها، وبلغ سعر الخوخ البلدي العريشي من 7 إلي 17 جنيها.
 
 

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