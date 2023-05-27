اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 05:39 ص
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أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم السبت تواصل استقرارها

السبت، 27 مايو 2023 05:00 ص
أسعار الفاكهة فى الأسواق اليوم السبت تواصل استقرارها سوق خضار
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار بعض أصناف الفاكهة، اسقرارًا في الأسواق بتعاملات اليوم السبت، وسجل سعر البرتقال الصيفي من 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، والليمون البلدى 5 إلى 15 جنيهًا، وسجل العنب البناتي الأصفر 12 إلى 18 جنيهًا، والعنب الأحمر 12 إلى 18 جنيهًا.
 
 
وبلغ سعر كيلو التفاح المصرى من 8 إلى 12 جنيها، وبلغ سعر التفاح الأمريكى 20 إلى 35 جنيها، بلغ سعر البلح السيوى من 30 إلى 40 جنيها، وبلح تلاجة من 4 إلى 10 جنيهات.
 
 
وسجل سعر الجوافة من 6 إلى 12 جنيها، والفراولة من 7 إلى 10 جنيهات، الكنتالوب من 5 إلى 10 جنيهات، والشمام من 7 إلى 10 جنيهات، المانجو من 30 إلى 40 جنيهًا، والمانجو السوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.
 
 
وتراوح سعر البطيخ وزن من 8 إلى 10 للكيلو من 32 إلى 40 جنيها، والبطيخ 2 من 6 إلى 8 كيلو من 21 إلى 28 جنيها، والبطيخ 3 وزن 4 إلى 6 كيلو يسجل سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.
 
وبلغ سعر كيلو الموز الصعيدى من 5 إلى 8 جنيهات، والمستورد من 20 إلى 40 جنيها، وبلغ سعر الخوخ البلدي العريشي من 7 إلى 17 جنيهًا.

اسعار الفاكهة

سعر البرتقال الصيفى

سعر التفاح

سعر البطيخ

اسعار الفاكهة جملة



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