أسوان تحتفل بـ"يوم أفريقيا" والذكرى الـ60 لإنشاء الاتحاد الأفريقى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استضافت محافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، فعاليات الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقى حالياً"، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير والملحوظ الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التلاحم والتكاتف بين الدول الأفريقية ، وتعزيز أواصر العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة رسمياً وثقافياً وشعبياً وعلمياً.

واستقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الوفد الدبلوماسى رفيع المستوى من سفراء الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة بحضور عميد السفراء الأفارقة سفير دولة الكاميرون الدكتور محمدو لابارنج، ويضم الوفد 18 سفيراً من دول الكونغو وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية، وبوروندى وغانا ، وتشاد والنيجر ومالى وتنزانيا ومالاوى وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا ، فضلاً عن رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقى لدى جامعة الدول العربية ، وأيضاً القائمين بأعمال سفارات ليبريا وكينيا والسنغال.

وتضمن برنامج وفد السفراء الأفارقة زيارة السد العالى وقرية فارس ، علاوة على المركز الثقافي الأفريقى للاطلاع على المشروعات القومية والتنموية المنفذة على أرض المحافظة، فضلاً عن تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية حيث أبدى وفد السفراء الأفارقة إعجابهم بما تشهده أسوان من مشروعات عملاقة غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء دروع المحافظة لمجموعة سفراء الدول الأفريقية تقديراً وتعبيراً عن توطيد العلاقات ، وفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر والبناء فى كافة المجالات خلال الفترة الحالية ، فيما أهدى السفير الكاميرونى درع الإتحاد الإفريقى لمحافظ أسوان.

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بوفد السفراء الأفارقة لزيارتهم لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية ، وسط طبيعتها الخلابة ، ونيلها الخالد الذى يجمع بين أبناء قارتنا السمراء بشريانه الممتد فى جسد ومصير واحد ، ولاسيما بأن نهر النيل هو رابط قوى وناقل للثقافات والحضارات.

لافتاً إلى أن اهتمام الرئيس السيسى بالدول الأفريقية تجسد أثناء افتتاحه للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى بمدينة شرم الشيخ فى مايو الجارى تحت شعار " تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى أفريقيا " ، وسط مشاركة رؤساء الدول الأفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية ، وهو ما يؤكد على دور مصر الرائد فى دعم ودفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى ، ويثبت سياسة مصر الواضحة فى التعامل مع قارة أفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بالتدخل لإنهاء المشاكل القارية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات التنمية المتنوعة ، ومن بينها مشروعات الربط بين مصر وأفريقيا، والتى تنطلق من أسوان من خلال قطاعى النقل والكهرباء بإنشاء طرق برية وسكك حديدية وخطوط كهرباء بين مصر ودول الكوميسا

وأكد أشرف عطية:" نسعى جاهدين ضمن سلسلة الجهود التى تقدمها الدولة المصرية لتوطيد أواصر التعاون مع أصدقائها من الدول الأفريقية حيث نسير بخطى ثابتة لإنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر ، والتى تقع على مساحة 600 فدان ، وبإستثمارات ستصل إلى 1.8 مليار جنيه لتصبح قاعدة إنطلاق تجارية وسياحية نحو دول الكوميسا وحوض النيل ، وخاصة فى ظل ما ستضمه المنطقة اللوجستية من خدمات لوجستية وتجارية وصناعية وزراعية وإستثمارية ، ليتكامل ذلك مع القوافل الطبية والتعليمية التى تنطلق من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تجاه دول القارة ، وخاصة للأشقاء فى دول جيبوتى وتنزانيا."، مشيراً إلى أنه يتوج كل ذلك بما تقوم به الدولة المصرية حالياً تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بفتح أبوابها عبر معابرها البرية فى أرقين وقسطل ، وأيضاً بالموقف البرى الدولى بكركر لإستقبال الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة لتخفيف المعاناة عنهم فى ظل الأحداث الجارية بالسودان الشقيق منذ منتصف إبريل الماضى ، ويتم مواصلة تنفيذ الملحمة الإنسانية الغير مسبوقة التى يجسدها المصريين بتكاتف ، وتلاحم كافة الوزارات والجهات المعنية ، وبمساندة كبيرة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى.

ومن جانبه قدم سفير دولة الكاميرون بإسم وفد السفراء الأفارقة شكره وتقديره للسيد الرئيس السيسى ، كما أشاد بدور محافظ أسوان ومعاونيه والمواطنين على حفاوة الإستقبال على أرض بلاد الذهب ، مؤكداً على أنه تم إختيار أسوان للإحتفال بيوم أفريقيا ، لكونها الرابط الطبيعى بين مصر والدول الأفريقية ، كما أنه أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى كان هناك دور محورى للرئيس السيسى للإنفتاح نحو أفريقيا ، فضلاً عن ما يتم بذله من جهود لتصبح أسوان نموذج لتوفير حياة كريمة لكل مواطنيها ، وبالتالى تكون منطقة جاذبة ، علاوة على أن أسوان منطقة للسلم والسلام.



أسوان تحتفل بـيوم أفريقيا (1)



أسوان تحتفل بـيوم أفريقيا (2)



أسوان تحتفل بـيوم أفريقيا (3)



أسوان تحتفل بـيوم أفريقيا (4)



أسوان تحتفل بـيوم أفريقيا (5)



