8 مشروبات صحية ومنعشة ابدأ بها يومك فى الربيع والصيف.. أبرزها ماء الليمون

كتبت إيناس البنا

للحفاظ على صحة جسمك في الصيف هناك العديد من المشروبات التي تحافظ على نسبة الرطوبة وتمنع الجفاف في درجات الحرارة المرتفعة.

ووفقا لموقع " healthsite"، فأنه لا يفضل أن تبدأ يومك بمشروبات الكافيين التي تفقدك نسبة المياه بالجسم وقد تسبب الجفاف مع قلة شرب الماء، ولكن بدلا من ذلك هناك عدد من المشروبات المنعشة التي قد تفضل أن تبدأ بها يومك.

ماء العسل

هذا مشروب خفيف جدًا ومنعش للتخلص من السموم ومثالي للصباح. يمكنك تناوله على معدة فارغة.

ماء جوز الهند

محملة بالعناصر الغذائية والشراب المثالي لإعادة ترطيب نفسك بمجرد استيقاظك.

عصير الفواكه



العصائر مشبعة للغاية وتأتي مع التغذية المضافة للفواكه.

عصير الرمان



ملئ بالعناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة.

ماء الليمون



يمكن أن يساعد هذا المشروب في إنقاص الوزن إذا تم تناوله على معدة فارغة. أيضا ، إنه مشروب رائع للتخلص من السموم.

ماء الخيار بالنعناع



ابدأ يومك بطرد السموم من جسمك بماء الخيار بالنعناع.

شاي القرفة الأخضر



غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم.