تغلب على الحرارة بـ 7 مشروبات صحية.. أبرزها عصير الليمون

يمكن أن يكون الصيف وقتًا صعبًا بسبب الحرارة الشديدة والرطوبة، من الضروري أن تحافظ على رطوبتك لتجنب المشكلات الصحية، يعد شرب الكثير من الماء دائمًا هو الخيار الأفضل ، ولكن يمكنك أيضًا تجربة بعض المشروبات المنعشة والصحية للحفاظ على الحرارة، إليك المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها هذا الصيف ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".
تغلب على الحرارة بـ 7 مشروبات صحية.. أبرزها عصير الليمونالأحد، 21 مايو 2023 09:00 ص
الليمون
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