تغلب على الحرارة بـ 7 مشروبات صحية.. أبرزها عصير الليمون

كتبت ميرفت رشاد



8 مشروبات يمكنك تناولها في الصيف لتبقى هادئًا وتشعر بالانتعاش: 1. ماء جوز الهند يعتبر ماء جوز الهند من أفضل تقطير العطش في الصيف في البلدان الاستوائية، وهو عبارة عن إلكتروليت طبيعي ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما أن له تأثير تبريد على الجسم ، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لفصل الصيف. 2. عصير بطيخ يعتبر البطيخ من أفضل الفواكه للصيف لأنه غني بالإلكتروليتات ومضادات الأكسدة، يعد شرب عصير البطيخ طريقة ممتازة للحفاظ على رطوبتك أثناء الاستمتاع بطعم منعش. يمكن أن يكون الصيف وقتًا صعبًا بسبب الحرارة الشديدة والرطوبة، من الضروري أن تحافظ على رطوبتك لتجنب المشكلات الصحية ، يعد شرب الكثير من الماء دائمًا هو الخيار الأفضل ، ولكن يمكنك أيضًا تجربة بعض المشروبات المنعشة والصحية للحفاظ على الحرارة، إليك المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها هذا الصيف ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".يعتبر ماء جوز الهند من أفضل تقطير العطش في الصيف في البلدان الاستوائية، وهو عبارة عن إلكتروليت طبيعي ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما أن له تأثير تبريد على الجسم ، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لفصل الصيف.يعتبر البطيخ من أفضل الفواكه للصيف لأنه غني بالإلكتروليتات ومضادات الأكسدة، يعد شرب عصير البطيخ طريقة ممتازة للحفاظ على رطوبتك أثناء الاستمتاع بطعم منعش.



3. عصير الليمون عصير الليمون هو مشروب صيفي كلاسيكي مشهور عالميًا، إنه منعش ولذيذ ولاذع ، كل ذلك في نفس الوقت، يساعد على تطهير جسمك بخصائص إزالة السموم ويساعد على التغلب على الإجهاد الحراري.



4. شاي مثلج الشاي المثلج هو مشروب صيفي شهير آخر يساعد على خفض درجة حرارة جسمك وتجديد جسمك بالسوائل، يمكنك إضافة نكهات مختلفة مثل الليمون أو النعناع أو الخوخ أو التوت لصنع مشروب منعش.



5. اللبن اللبن هو مشروب صيفي تقليدي يُستهلك لتبريد درجة حرارة الجسم، يساعد في الهضم ويرطب جسمك ويزودك بالإلكتروليتات الضرورية، يمكنك إضافة النعناع أو الزنجبيل أو الملح لتعزيز مذاقه وفوائده.



6. عصير الخيار عصير الخيار هو مشروب صحي ومرطب يمكنه أن يبقيك باردًا وهادئًا خلال حرارة الصيف، إنه مشروب منعش ومنخفض السعرات الحرارية ويزود جسمك أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية والمعادن.