4 نصائح لتعزيز مفهوم السعادة.. منها مساعدة الآخرين

كتب – حسام الشقويرى

وجد الباحثون في مجال علم النفس الإيجابي أنه يمكن زيادة سعادتك ورضاك العام عن الحياة - ولا يتطلب ذلك الفوز ببطاقة يانصيب أو بعض التغييرات الجذرية الأخرى في الظروف. وما يتطلبه الأمر هو تغيير داخلي في المنظور والموقف. و يمكن لأي شخص القيام به، وفقا لما نشره موقع webmd

هناك الكثير من الأساطير حول ما يجعلك سعيدًا. لذا ، قبل الشروع في جولة حول الاستراتيجيات التي تعمل على تعزيز السعادة ، دعنا نستغني عن الأشياء التي لا تعمل.

الخرافة: المال سيجعلك سعيدًا.

الحقيقة: إنه أمر مرهق عندما تكون قلقًا بشأن المال . لكي تكون سعيدًا ، فأنت بحاجة إلى ما يكفي منه لتغطية احتياجاتك الأساسية: أشياء مثل الطعام والمأوى والملابس. ولكن بمجرد أن يكون لديك ما يكفي من المال لتكون مرتاحًا ، فإن الحصول على المزيد من المال لن يحدث فرقًا كبيرًا في مدى سعادتك.

الخرافة: السعادة تتراجع مع تقدم العمر.

الحقيقة: خلافًا للاعتقاد السائد ، يميل الناس إلى أن يصبحوا أكثر سعادة مع تقدم العمر. تؤكد الدراسة بعد الدراسة أن كبار السن يعانون من مشاعر إيجابية أكثر ومشاعر سلبية أقل (وأقل حدة) من الشباب والبالغين في منتصف العمر. بشكل عام ، يكون كبار السن أيضًا أكثر رضاءًا عن حياتهم ، وأقل حساسية للتوتر ، وأكثر استقرارًا من الناحية العاطفية. حتى مع الخسائر التي تأتي مع تقدم العمر ، فإن هذا هو أسعد وقت في الحياة لكثير من الناس.

الخرافة: بعض الناس أكثر سعادة من غيرهم ولا يوجد شيء يمكنك القيام به لتغيير ذلك.

الحقيقة: تلعب الوراثة دورًا في السعادة. تشير الأبحاث الحالية إلى أن الناس يولدون ولديهم "نقطة محددة" من السعادة. لكن هذا لا يمثل سوى نصف مستوى سعادتنا. 10٪ أخرى بسبب ظروف الحياة. هذا يترك 40٪ تحددها أفعالك وخياراتك. هذا قدر كبير من السيطرة

نصائح لتعزيز السعادة

النصيحة الأولى: درب عقلك ليكون أكثر إيجابية

أدمغتنا موصولة بملاحظة وتذكر الأشياء الخاطئة. إنها آلية بقاء ساعدت في الحفاظ على سلامة أسلافنا الذين سكنوا الكهوف في عالم كان فيه العديد من التهديدات الجسدية. ولكن في عالم اليوم الآمن نسبيًا ، فإن هذا الاستعداد البيولوجي للتركيز على الأمور السلبية يساهم في التوتر والتعاسة.

وتعليم نفسك أن تصبح أكثر امتنانًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في سعادتك العامة. يظهر البحث أن الامتنان يساعدك على الشعور بمزيد من المشاعر الإيجابية ، ويقلل من الاكتئاب ، ويشعر بتحسن تجاه نفسك ، ويحسن علاقاتك ، ويقوي جهاز المناعة لديك. كشفت دراسة حديثة أن الامتنان يجعلك أكثر ذكاءً بشأن كيفية إنفاق أموالك.

النصيحة الثانية: عزز علاقاتك واستمتع بها

العلاقات من أكبر مصادر السعادة في حياتنا. الدراسات التي تنظر إلى الأشخاص السعداء تثبت ذلك. كلما كان الشخص أكثر سعادة ، زادت احتمالية وجود دائرة كبيرة وداعمة من العائلة والأصدقاء ، وزواج مُرضٍ ، وحياة اجتماعية مزدهرة.

هذا هو السبب في أن رعاية علاقاتك هي أحد أفضل الاستثمارات العاطفية التي يمكنك القيام بها. إذا بذلت جهدًا لتنمية علاقاتك مع الآخرين وبنائها ، فستجني قريبًا ثمار المشاعر الإيجابية. وعندما تصبح أكثر سعادة ، ستجذب المزيد من الأشخاص وعلاقات عالية الجودة ، مما يؤدي إلى مزيد من الإيجابية والمتعة. إنها هدية السعادة التي تستمر في العطاء.

النصيحة 3: عش اللحظة وتذوق ملذات الحياة

فكر في وقت كنت تشعر فيه بالاكتئاب أو القلق. هناك احتمالات ، إما أنك كنت تسكن في شيء سلبي من الماضي أو تقلق بشأن شيء ما في المستقبل. في المقابل ، عندما تركز على اللحظة الحالية ، فمن المرجح أن تشعر بالتركيز والسعادة والسلام. من المرجح أيضًا أن تلاحظ الأشياء الجيدة التي تحدث ، بدلاً من تركها تمر دون تقدير أو ملاحظة

النصيحة الرابعة: ركز على مساعدة الآخرين

هناك شيء مُرضٍ حقًا في مساعدة الآخرين والشعور بأن أفعالك تُحدث فرقًا نحو الأفضل في العالم. لهذا السبب يميل الأشخاص الذين يساعدون المحتاجين ويعيدون الجميل للآخرين ومجتمعاتهم إلى أن يكونوا أكثر سعادة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنهم يميلون أيضًا إلى زيادة احترام الذات والرفاهية النفسية العامة.