يحافظ على صحة الجهاز الهضمى.. اعرف الفوائد الصحية لتناول الحمص

كتبت رانيا عامر

حبوب الحمص هي نوع من البقوليات من نفس عائلة الفاصوليا والفول، ولها فوائد صحية متعددة من بينها منع الإمساك، وتساعد في الهضم ، وخفض الكوليسترول، وكثرة تناول الحمص يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطان ، كما ان الحمص يساهم في الشعور بالشبع. وذلك وفقا لما نشره موقع Webmd.

الفوائد الصحية للحمص:

1.يساعد الحمص في السيطرة على نسبة السكر في الدم

يحتوي الحمص المعلب والمجفف على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ،وهذا يعني أن جسمك يمتص ويهضم الطعام ببطء. كما يحتوي على نوع من النشا يهضم ببطء ، يسمى أميلوز. كلا الأمرين يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم .

2.يساعد في الهضم

يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف الغذائية ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان تسمى رافينوز. تعمل البكتيريا الجيدة في أمعائك على تكسير هذا الأمر حتى يتمكن القولون من هضمه ببطء.

3.يساهم فى خفض الكوليسترول

الألياف القابلة للذوبان مفيدة لأكثر من صحة الأمعاء . يمكن أن يقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ،هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .و أظهرت الدراسات أنه يمكنك تقليل الكوليسترول الكلي إذا أضفت الحمص إلى نظامك الغذائي.

4.يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

عندما تأكل الحمص ، يصنع جسمك حمض دهني يسمى الزبدات. أظهرت الدراسات أن الزبدات تساعد في التخلص من الخلايا المريضة والمحتضرة. قد يقلل هذا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

5.تقوية العظام

يحتوي الحمص والبقوليات الأخرى على الكالسيوم والمغنيسيوم والألياف والمواد المغذية الأخرى لتقوية العظام .

6. تعزيز التحكم في الوزن

الحمص غني بالألياف ،هذا يعزز الشبع ،يمكن أن يساعد هذا الأشخاص على إنقاص الوزن .

7 . منع الإمساك

الحمص غني بالألياف ، فإنه يساعد أيضا في منع الإمساك ، ويساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي .

8 . تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي الحمص بشكل طبيعي على نسبة منخفضة جدًا من الصوديوم وخال من الكوليسترول . يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .