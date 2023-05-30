"مطبخ المصرية" مبادرة القومى للمرأة بالبحر الأحمر لتدريب السيدات على إدارة المطابخ

البحر الأحمر - عماد عرفة

أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة "مطبخ المصرية"، والتى تستهدف تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، وتقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات المبادرة، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

من جانبها قالت نيرمين أبو سريع، مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، إن مبادرة "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يوفر فرص تدريب حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأضافت أن فرع المجلس سيدرب 270 سيدة من أهل محافظة البحر الأحمر على مدار 9 أيام تدريبية بواقع 30 متدربة يومياً خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023 م.

كما أكدت أنه في إطار هذه المبادرة تتلقى السيدات تدريباً على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط و طلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط لقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

كذلك التعريف بالتجهيزات الأساسية للمطابخ من أجهزة وأدوات كذلك التعريف بمهارات تقديم الأكل وتنظيم السفرة وتعبئة وتغليف الوجبات و المعايير الصحية لتقديم وجبات متكاملة، ويتضمن التدريب محاضرة نظرية عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تطبيقاً على مشروع الطاهي المحترف.