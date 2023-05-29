المجلس القومى للمرأة ينفذ 14 جلسة دوار بقرى أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة فرع المجلس القومى للمرأة حملات طرق الأبواب تحت عنوان " بلدى أمانة " ، حيث تم تنظيم 2500 زيارة استهدفت 12 ألفا و818 من السيدات والرجال والأطفال، داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وأيضاً مبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة ، وذلك وسط مشاركة متميزة من الرائدات الريفيات وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى، ومبادرة دوى لتمكين الفتيات ، بجانب مجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ المشاركين بجلسات الدوار.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان في "تصريحات صحفية" بأن حملات طرق الأبواب تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية ، بالإضافة إلى تعزيز أساليب النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، لافته إلى أنه توازى مع ذلك قيام المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإستكمال جهوده من خلال تنفيذ 14 جلسة دوار إستهدفت 700 سيدة بـ 9 قرى فى مركزى إدفو وكوم أمبو ، وذلك بالتعاون مع مشايخ الأوقاف ، وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية حيث تناولت الجلسات مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء بما يساهم فى تحقيق محورى التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى.

من ناحية أخري، كانت قد إنطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " والتى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون الجهات المعنية داخل 50 من قرى (حياة كريمة) بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو. تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.