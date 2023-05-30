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محافظ قنا يضع حجر أساس تطوير كورنيش النيل اليوم.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 30 مايو 2023 08:00 ص
محافظ قنا يضع حجر أساس تطوير كورنيش النيل اليوم.. اعرف التفاصيل كورنيش النيل بقنا
قنا صابر سعيد

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أعلن ديوان محافظة قنا، عن وضع البدء فى عملية تجديد كورنيش النيل بقنا ووضع حجر الأساس من قبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بكورنيش النيل لانطلاق أعمال التجديد.
 
وكانت قد تم الموافقة على أعمال تطوير كورنيش النيل الشرقى بمحافظة قنا بطول حوالى 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة بالمحافظة حيث تتضمن أعمال التطوير مارينا للمراكب الشراعية ومراسى للفنادق العائمة.
 
ويأتى مشروع تطوير الجانب الشرقى من كورنيش النيل بمدينة قنا، فى إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه ومتنفس طبيعى للأهالى والمواطنين بقنا ليسهم فى تنمية الحركة السياحية والاسـتثمار وإضفاء شكل حضارى يليق بمدينة قنا.
 
 

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