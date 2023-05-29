حياة كريمة بقنا.. انتهاء أعمال مستشفى نجع حمادى واثنين آخرين فى نقادة وقوص

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن نسبة الأعمال فى تنفيذ مستشفى أبو تشت العام بلغت 60% ونسبة تنفيذ مستشفى دشنا المركزى أيضا فى إطار مبادرة حياة كريمة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى خلال أشهر قليلة.

وأوضح الداودى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمل بمستشفى نجع حمادى العام يجرى على قدم وساق، وبلغت نسبة تنفيذها 90% ومن المتوقع انتهاء الأعمال بها نهاية العام الجارى، كما تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى الوقف المركزى عليها، وتم تخصيص 200 مليون جنيه للصرف على الأعمال الإنشائية بالمستشفى ضمن خطة العام المالى 2022 / 2023، كما تم تخصيص مبلغ 95 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 لتطوير مستشفى فرشوط المركزى.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه فيما يخص مستشفيات الجنوب فقد تم تخصيص قطعتى أراضى لإقامة كل من مستشفى قوص المركزى، ومستشفى نقادة المركزى، وجارى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية.