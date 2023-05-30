محافظ أسوان يتابع فعاليات التدريب العملى للعاملين بإدارة الأزمات

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشاركة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة فى فعاليات التدريب العملى على المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ، الذى نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور مسئولى الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بإدارة الأزمة بالمحافظة وباقى المحافظات.

وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أهمية هذا التدريب العملى والذى يأتى تطبيقاً لتعليمات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء بتنمية مهارات العاملين بمختلف الأجهزة والجهات المعنية ورفع قدراتهم وتأهيلهم لاستغلال تكنولوجيات المعلومات فى استخدام المنظومة الوطنية الجديدة، والتى سيتم تطبيقها بمختلف المحافظات للتعامل الجيد عند حدوث أى أزمة أو كارثة.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ودورها فى توحيد الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة مع إتاحة الفرصة لتحقيق التعاون والتنسيق الفعال وتنظيم الأدوار بين الجهات المعنية بما يساهم فى تحقيق السيطرة الكاملة وتسريع زمن الاستجابة للحد من التداعيات والآثار السلبية الناجمة واحتوائها بالشكل المطلوب، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وحماية للمتلكات العامة والخاصة.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد العاطى مدير إدارة الأزمات والكوارث بأن التدريب العملى يشمل شرح طريقة وآليات التعامل مع المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيراً إلى أن المنظومة تعتمد على أسلوب تكنولوجى حديث لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وخريطة رقمية تشمل رصد جميع الحوادث والأحداث المختلفة وتسجيلها ومراجعتها لاستخراج مجموعة من المؤشرات والبيانات والتقارير المفصلة، بالإضافة إلى إجراءات التعامل الأمثل وفقاً لدرجات الخطورة لهذه الحوادث، وذلك من خلال مجموعة من السيناريوهات المعدة مسبقاً ووفقاً لطبيعة الحالة الطارئة.

وتابع، أنه خلال التدريب العملى تم استعراض محاكاة لسيناريوهات التعامل واحتواء تداعيات حدوث كارثتين إحداهما انفجار لخط مياه رئيسي بطريق السادات، والآخر حدوث انهيار لمبانى داخل قرية أبو الريش قبلى بمدنية أسوان.