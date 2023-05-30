"تموين أسوان": تخطينا نسبة 100% من القمح المستهدف توريده للصوامع بالمحافظة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن محافظة اسوان تخطت نسبة الـ 100% من القمح المستهدف توريده للصوامع والشون بالمحافظة، وتوريد الفائض منها بالمحافظات المجاورة.

وقال مدير عام التموين بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صوامع أسوان استقبلت نحو 118.9 % بواقع 157 ألف طن و273 كجم، منها 127 ألف طن و208 كجم تم توريدهم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم توريد باقى الكميات بصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج، بالإضافة إلى توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

وأشار، إلى أنه نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لعدد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة، فقد تم دعم صوامع المحافظات الأخرى بأكثر من 27 ألف طن و447 كجم من القمح، وأيضاً 1590 طن ستخصص للتقاوى.

وأوضح "أبو القاسم" أنه فى إطار تعليمات وزير التموين، ومحافظ أسوان فإنه جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مشيراً إلى إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

وتابع، أن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد، مؤكداً أن توريد القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن.